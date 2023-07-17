"Крылья Советов" заключили контакт с Егором Карпицким

Лучший бомбардир Чемпионата Белоруссии Егор Карпицкий стал игроком "Крыльев Советов".
Контракт со спортсменом подписан сроком на четыре года.
19-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Белоруссии, забив 12 мячей в 13 играх. Также он отметился хет-триком в ворота сборной России U20 за молодежную сборную Белоруссии в победном матче (5:1).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?