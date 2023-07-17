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Суды Происшествия

Верховный суд оставил под стражей подсудимого из загадочного дела с роспуском присяжных

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный суд РФ принял решение по жалобе на содержание под стражей обвиняемого по резонансному уголовному делу по фамилии Дернов. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Тараборин.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Самарский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении Дернова и Верченова. Их обвиняют в причастности к незаконному производству наркотиков. Один из мужчин признал вину, а вот второй - Дернов, по словам Дмитрия Тараборина, был оправдан присяжными. Но дальше, как считает юрист, начались странности. Сначала присяжные отдали вердикт суду, но суд его вернул с требованием устранить противоречия.

"На стадии изучения вопросов коллегии стало понятно, что они составлены некорректно, поскольку, последовательно отвечая на каждый из них, было практически невозможно постановить оправдательный вердикт в отношении одного из подсудимых так, чтобы между ответами не возникло противоречий. В результате 15 и 16 сентября суд регулярно возвращал коллегию в совещательную комнату для устранения противоречий. В итоге дело было отложено на 19 сентября", — говорит Дмитрий Тараборин.

Но 19 сентября коллегия не смогла собраться.

"По дороге в судебное заседание в разных местах одновременно были остановлены два автомобиля под управлением присяжных заседателей. Двое присяжных, которые направлялись в суд на одной машине, были остановлены сотрудниками ДПС без веских на то оснований, а только по предположению, что якобы водитель употреблял алкоголь. В результате его дважды подвергли медицинскому освидетельствованию: сначала проверили на месте, а потом отвезли в медицинское учреждение. Опьянение ожидаемо выявлено не было, однако неявка присяжного в суд была тем самым обеспечена. В свою очередь, автомобиль под управлением старшины коллегии сначала также был без всяких к тому оснований остановлен сотрудниками ДПС, а после того как она была отпущена, в нее сзади въехал другой автомобиль, что, соответственно, привело к длительным разбирательствам и оформлению ДТП, а также привело к ее неявке в судебное заседание", — рассказывает о странностях адвокат.

По словам юриста, суд не стал дожидаться явки присяжных или откладывать судебное заседание, а распустил коллегию. Тем самым был аннулирован оправдательный вердикт в отношении одного из подсудимых.

Как рассказал Дмитрий Тараборин 17 июля, с тех пор новую коллегию присяжных никак не могут собрать. Все это время его подзащитный, Дернов, находится в заключении. Юрист считает это несправедливым, поскольку после оправдательного вердикта мужчина уже давно мог бы быть на воле со своей семьей.

У Дернова двое детей, причем один из них родился незадолго до задержания. До суда мужчина был предпринимателем. По версии самого Дернова, он оказался не в то время и не в том месте — находился рядом с родственником в машине, когда того задерживали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

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