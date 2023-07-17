Верховный суд оставил под стражей подсудимого из загадочного дела с роспуском присяжных

Верховный суд РФ принял решение по жалобе на содержание под стражей обвиняемого по резонансному уголовному делу по фамилии Дернов. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Тараборин.

Напомним, Самарский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении Дернова и Верченова. Их обвиняют в причастности к незаконному производству наркотиков. Один из мужчин признал вину, а вот второй - Дернов, по словам Дмитрия Тараборина, был оправдан присяжными. Но дальше, как считает юрист, начались странности. Сначала присяжные отдали вердикт суду, но суд его вернул с требованием устранить противоречия.

"На стадии изучения вопросов коллегии стало понятно, что они составлены некорректно, поскольку, последовательно отвечая на каждый из них, было практически невозможно постановить оправдательный вердикт в отношении одного из подсудимых так, чтобы между ответами не возникло противоречий. В результате 15 и 16 сентября суд регулярно возвращал коллегию в совещательную комнату для устранения противоречий. В итоге дело было отложено на 19 сентября", — говорит Дмитрий Тараборин.

Но 19 сентября коллегия не смогла собраться.

"По дороге в судебное заседание в разных местах одновременно были остановлены два автомобиля под управлением присяжных заседателей. Двое присяжных, которые направлялись в суд на одной машине, были остановлены сотрудниками ДПС без веских на то оснований, а только по предположению, что якобы водитель употреблял алкоголь. В результате его дважды подвергли медицинскому освидетельствованию: сначала проверили на месте, а потом отвезли в медицинское учреждение. Опьянение ожидаемо выявлено не было, однако неявка присяжного в суд была тем самым обеспечена. В свою очередь, автомобиль под управлением старшины коллегии сначала также был без всяких к тому оснований остановлен сотрудниками ДПС, а после того как она была отпущена, в нее сзади въехал другой автомобиль, что, соответственно, привело к длительным разбирательствам и оформлению ДТП, а также привело к ее неявке в судебное заседание", — рассказывает о странностях адвокат.

По словам юриста, суд не стал дожидаться явки присяжных или откладывать судебное заседание, а распустил коллегию. Тем самым был аннулирован оправдательный вердикт в отношении одного из подсудимых.

Как рассказал Дмитрий Тараборин 17 июля, с тех пор новую коллегию присяжных никак не могут собрать. Все это время его подзащитный, Дернов, находится в заключении. Юрист считает это несправедливым, поскольку после оправдательного вердикта мужчина уже давно мог бы быть на воле со своей семьей.

У Дернова двое детей, причем один из них родился незадолго до задержания. До суда мужчина был предпринимателем. По версии самого Дернова, он оказался не в то время и не в том месте — находился рядом с родственником в машине, когда того задерживали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.