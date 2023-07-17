В Елховском районе пьяный мотоциклист сбил четырех пешеходов

В воскресенье, 16 июля, в Елховском районе на 8 км автодороги "Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск" в 00:45 23-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управляя в алкогольном опьянении мотоциклом "ИЖ Юпитер 3" допустил наезд на четырех пешеходов.

Пешеходы двигались по дороге в попутном направлении, без светоотражающих элементов на одежде. 18-летнему молодому человеку, его спутницам 15-ти и 17-ти лет оказана разовая медицинская помощь. 16-летний пешеход и водитель мотоцикла госпитализированы с места ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.