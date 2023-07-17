В Елховском районе пьяный мотоциклист сбил четырех пешеходов

В воскресенье, 16 июля, в Елховском районе на 8 км автодороги "Р-241 "Казань — Буинск — Ульяновск" в 00:45 23-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управляя в алкогольном опьянении мотоциклом "ИЖ Юпитер 3" допустил наезд на четырех пешеходов.
Пешеходы двигались по дороге в попутном направлении, без светоотражающих элементов на одежде. 18-летнему молодому человеку, его спутницам 15-ти и 17-ти лет оказана разовая медицинская помощь. 16-летний пешеход и водитель мотоцикла госпитализированы с места ДТП.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!