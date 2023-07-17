Самарские старшеклассники побывали с экскурсией на старейшей в регионе ГРЭС

Учащиеся старших классов областной столицы познакомились со старейшей электростанцией региона — Самарской ГРЭС. Экскурсию по цехам и производственным помещениям провел лично технический директор-главный инженер предприятия Виктор Яшин. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Представители компании подробно рассказали школьникам об истории Самарской ГРЭС, во многом повлиявшей на облик города. Экскурсия началась у фонтана рядом с административным корпусом, после чего ребята посетили котельный и турбинный цеха, а также увидели уникальный мраморный щит управления станцией.
"Экскурсии по производственным объектам — часть профориентации будущих абитуриентов. Школьники знакомятся с процессом производства энергии не по учебникам физики, а непосредственно пройдясь по главным цехам предприятия. Вполне возможно, в будущем кто-то из них захочет связать свою жизнь с этой важнейшей отраслью, присоединиться к команде энергетиков", — рассказал технический директор-главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
Отметим, что энергетики "Т Плюс" на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!