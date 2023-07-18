В самарском озере погибло более 50 тысяч карасей

Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области обратились в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по региону Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству с сообщением о массовой гибели рыбы на водоеме около СДТ "Дубки" в Волгаре.

В ходе проверки факт загрязнения водоема химическими продуктами не подтвердился.

"Озеро находится в стадии заболачивания, водоем мелководный, дно сильно заилено, западная, а также центральная часть акватории заняты зарослями водной растительности, водоем подвержен зимним и летним заморным явлениям", — отмечается в сообщении.

Всего в озере насчитали 56930 экземпляров погибшей рыбы — карася серебряного.

Причиной гибели рыбы по мнению специалистов стали заморные явления, возникшие из-за снижения содержания растворенного в воде кислорода в период очень жаркой погоды с 5 по 11 июля.

На месте комиссией составлен акт обследования территории/акватории, произведен гидробиологический отбор.