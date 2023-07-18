В Самарской области планируют продлить "налоговые каникулы" для ряда бизнесменов до конца 2024 года

Члены партии "Единая Россия" предложили на рассмотрение Самарской губернской думы проект закона, предполагающий изменения в законе "О налоговой ставке в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он подготовлен "в целях реализации отдельных положений послания губернатора к депутатам губдумы в части продления налоговых каникул для начинающих предпринимателей".

Сегодня в регионе установлена налоговая ставка в 0% для ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанного закона. Срок действия закона — до 31 декабря 2023 года. При этом положения Налогового кодекса РФ предоставляют регионам право принимать законы об установлении налоговой ставки в размере 0% по упрощенной системе и патентной системе налогообложения на два налоговых периода.

"В целях поддержки и развития предпринимательства на территории Самарской области законопроектом предлагается продлить срок действия нулевой налоговой ставки до 31.12.2024", — отмечается в документе.