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Газовая отрасль ТЭК

СИБИНТЕК усовершенствовал производственные процессы на Отрадненском ГПЗ

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СИБИНТЕК завершил работы по интеграции информационной системы "База данных реального времени" (БДРВ) с программным обеспечением к действующим методикам измерений на Отрадненском газоперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба компании.

Преимущество программного аналитического модуля БДРВ в том, что он использует вычисления в реальном времени, производя обработку данных, которые непрерывно меняются. Это позволяет производить расчеты продуктов газопереработки в автоматическом режиме.

Проведённые работы существенно ускоряют актуализацию информации и повышают ее достоверность, так как входные параметры в этом случае берутся непосредственно с первичных датчиков технологического учета, показатели которых поступают в ИС БДРВ.

Способность качественно управлять ИТ-услугами и ИТ-инфраструктурой имеет важное значение для ПАО "НК "Роснефть" и ее дочерних обществ. Ведь сегодня ни одно крупное предприятие нефтегазовой отрасли не сможет обойтись без банков данных, в которых хранится вся необходимая для производства информация.

Сотрудники Самарского производственного управления филиала "Макрорегион Поволжье" осуществили подключение новых объектов учета, отрисовку и наполнение мнемосхем, разработку и сверку отчетных форм, тестирование и устранение выявленных неточностей в работе ИС.

В дальнейшем система БДРВ, эксплуатируемая на площадке Отрадненского газоперерабатывающего завода, станет платформой для внедрения разработанной в компании аналитической платформы автоматизированной системы расчёта материального баланса, охватывающей всю производственную деятельность предприятия.

СИБИНТЕК — дочернее общество и ИТ-интегратор в составе ПАО "НК "Роснефть". СИБИНТЕК работает на рынке ИТ-сервисов с 1999 года и имеет большой опыт совместной работы с крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли, государственными структурами, финансово-банковским сектором, розничным бизнесом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

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Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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