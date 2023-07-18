СИБИНТЕК усовершенствовал производственные процессы на Отрадненском ГПЗ

СИБИНТЕК завершил работы по интеграции информационной системы "База данных реального времени" (БДРВ) с программным обеспечением к действующим методикам измерений на Отрадненском газоперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба компании.

Преимущество программного аналитического модуля БДРВ в том, что он использует вычисления в реальном времени, производя обработку данных, которые непрерывно меняются. Это позволяет производить расчеты продуктов газопереработки в автоматическом режиме.

Проведённые работы существенно ускоряют актуализацию информации и повышают ее достоверность, так как входные параметры в этом случае берутся непосредственно с первичных датчиков технологического учета, показатели которых поступают в ИС БДРВ.

Способность качественно управлять ИТ-услугами и ИТ-инфраструктурой имеет важное значение для ПАО "НК "Роснефть" и ее дочерних обществ. Ведь сегодня ни одно крупное предприятие нефтегазовой отрасли не сможет обойтись без банков данных, в которых хранится вся необходимая для производства информация.

Сотрудники Самарского производственного управления филиала "Макрорегион Поволжье" осуществили подключение новых объектов учета, отрисовку и наполнение мнемосхем, разработку и сверку отчетных форм, тестирование и устранение выявленных неточностей в работе ИС.

В дальнейшем система БДРВ, эксплуатируемая на площадке Отрадненского газоперерабатывающего завода, станет платформой для внедрения разработанной в компании аналитической платформы автоматизированной системы расчёта материального баланса, охватывающей всю производственную деятельность предприятия.