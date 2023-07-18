В Тольятти у молодого человека конфисковали Porsche Panamera

В Тольятти суд вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в применение насилия в отношении полицейского, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля правоохранители заметили, что молодой человек вышел из развлекательного заведения и сел за руль Porsche Panamera. Полицейские попытались остановить водителя, но он уехал. Началась погоня, правоохранители заблокировали иномарку, но нарушитель сдал назад, протаранил патрульный автомобиль и уехал. Задержали его уже через несколько минут. 22-летний водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.

Судом установил, что водитель управлял статусной иномаркой в состоянии алкогольного опьянения и умышленно совершил наезд на сотрудника полиции.

В ходе судебного следствия подсудимый признал вину, в содеянном раскаялся.

Поскольку принадлежащий подсудимому автомобиль использовался для совершения преступления, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, конфисковал машину в доход государства.

По результатам рассмотрения суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимого, применил к нему меру уголовно-правового характера с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

По данным источника Волга Ньюс, за рулем Porsche находился Максим Усков. Сама машина оценена экспертами в 1,2 млн рублей.





