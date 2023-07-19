16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Алабина прочитают лекцию об истории Загородного парка Самарцам представят выставку Евгении Тарасовой "Живописное лето" В Самаре откроется выставка начинающих художников В Художественном музее представят выставку "Сергей Сайбель. Корни" Танк, парашют и велосипед: в Самаре открылась выставка изобретений Леонардо Да Винчи

Музеи и выставки Культура

В музее Алабина прочитают лекцию об истории Загородного парка

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 20 июля, в 19:00 в музее им. Алабина состоится лекция "Белки в колесе: лекция об истории Загородного парка".

Официальное название самарского Загородного парка - Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. На лекции гости узнают, как парк может быть одновременно центральным и загородным, что значит "Парк культуры и отдыха" и почему "культура" стоит впереди "отдыха", а также почему парк носит имя Максима Горького.

"Для ответа на эти и другие вопросы участники углубятся в историю Загородного и узнают, почему в день открытия 6 июля 1932 года руководитель строительства парка назвал его "временным", что осталось от советской промышленной выставки 1930-х годов и где выступала самая популярная куйбышевская рок-группа 1980-х", - сообщают организаторы.

Спикер - Леонид Копылов, историк, сотрудник музея им. Алабина. Необходима предварительная запись по ссылке или по телефону +7 (846) 333-64-23.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6