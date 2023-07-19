В музее Алабина прочитают лекцию об истории Загородного парка

В четверг, 20 июля, в 19:00 в музее им. Алабина состоится лекция "Белки в колесе: лекция об истории Загородного парка".

Официальное название самарского Загородного парка - Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. На лекции гости узнают, как парк может быть одновременно центральным и загородным, что значит "Парк культуры и отдыха" и почему "культура" стоит впереди "отдыха", а также почему парк носит имя Максима Горького.

"Для ответа на эти и другие вопросы участники углубятся в историю Загородного и узнают, почему в день открытия 6 июля 1932 года руководитель строительства парка назвал его "временным", что осталось от советской промышленной выставки 1930-х годов и где выступала самая популярная куйбышевская рок-группа 1980-х", - сообщают организаторы.

Спикер - Леонид Копылов, историк, сотрудник музея им. Алабина. Необходима предварительная запись по ссылке или по телефону +7 (846) 333-64-23.