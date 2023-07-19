16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре оглашен приговор председателю общественной организации "Народный контроль" Повторно осужденный за нетрезвое вождение самарец приговорен к лишению свободы и конфискации автомобиля О смерти женщины от нападения собак суд вынес новое решение Гособвинитель запросил для обвиняемого в организации наркоОПС почти 25 лет "строгача" В Тольятти у молодого человека конфисковали Porsche Panamera

Суды Происшествия

Повторно осужденный за нетрезвое вождение самарец приговорен к лишению свободы и конфискации автомобиля

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор водителю, ранее судимому по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), который снова был остановлен по подозрению в нетрезвом вождении, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

На этот раз мужчина предстал перед судом по обвинению в в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Как пояснили в региональной прокуратуре, при рассмотрении уголовного дела в суде было установлено, что 28 мая 2023 г. около 17:00 автомобиль Hyundai Sonata был остановлен сотрудниками ДПС. Водителю машины было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого тот отказался.

Ранее, в августе 2021 г., водитель этого автомобиля приговором Железнодорожного районного суда был осужден по ст. 264.1 УК РФ и приговорен к наказанию в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и на два года лишен права на управление транспортными средствами.

В итоге Октябрьский районный суд Самары с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. И на основании п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль подсудимого конфискован в собственность государства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6