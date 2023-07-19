Повторно осужденный за нетрезвое вождение самарец приговорен к лишению свободы и конфискации автомобиля

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор водителю, ранее судимому по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), который снова был остановлен по подозрению в нетрезвом вождении, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

На этот раз мужчина предстал перед судом по обвинению в в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Как пояснили в региональной прокуратуре, при рассмотрении уголовного дела в суде было установлено, что 28 мая 2023 г. около 17:00 автомобиль Hyundai Sonata был остановлен сотрудниками ДПС. Водителю машины было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого тот отказался.

Ранее, в августе 2021 г., водитель этого автомобиля приговором Железнодорожного районного суда был осужден по ст. 264.1 УК РФ и приговорен к наказанию в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и на два года лишен права на управление транспортными средствами.

В итоге Октябрьский районный суд Самары с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. И на основании п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль подсудимого конфискован в собственность государства.