В Самаре патологоанатом получал взятки за предоставление сведений об умерших

Прокуратурой Ленинского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача-патологоанатома городской больницы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период с апреля 2018 г. по ноябрь 2022 г. врач-патологоанатом МБУ "Городская больница №4" получил в качестве взятки от ритуальных агентов свыше 3 млн руб. за предоставление контактов родственников умерших лиц для заключения договоров об оказании ритуальных услуг, часть из которых он выполнял на своем рабочем месте.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 7 млн рублей. Кроме того, суд на пять лет лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в организациях сферы оказания медицинских услуг.

Осужденный взят под стражу в зале суда.