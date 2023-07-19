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Суды Происшествия

В Самаре патологоанатом получал взятки за предоставление сведений об умерших

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Ленинского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении врача-патологоанатома городской больницы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период с апреля 2018 г. по ноябрь 2022 г. врач-патологоанатом МБУ "Городская больница №4" получил в качестве взятки от ритуальных агентов свыше 3 млн руб. за предоставление контактов родственников умерших лиц для заключения договоров об оказании ритуальных услуг, часть из которых он выполнял на своем рабочем месте.     

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 7 млн рублей. Кроме того, суд на пять лет лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в организациях сферы оказания медицинских услуг.     

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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