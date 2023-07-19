С экс-менеджеров Газбанка взыскали 1,6 млрд руб. убытков

К субсидиарной ответственности за причиненные АО АКБ "Газбанк" убытки привлечены бывший и.о. предправления Артем Маслов и советники председателя правления Виктор Левин и Сергей Облов.

Напомним, общий размер требований конкурсного управляющего "Газбанка" — Агентства по страхованию вкладов — составлял 11,77 млрд рублей. В список ответчиков вошли более десятка менеджеров. Однако вину в убытках смогли установить лишь четверым.

При разбирательстве в арбитраже всплыли подробности относительно того, кем и куда выводились деньги "Газбанка".

Один из эпизодов касается выдачи кредита ООО "ВолгаТурСтрой" на 261,9 млн рублей. Договор подписал и. о. предправления банка Михаил Липовецкий. В тот же день заемщик перечислил средства ООО "УКХ "Волгопромгаз", которое с помощью этой суммы закрыло свой кредит.

Займ "ВолгаТурСтроя" был обеспечен залогом — правом требования по договору купли продажи акций сингапурской компании "ГАЗБАНК.ПТЕ.ЛТД", которые якобы продал "Волгопромгаз". Впоследствии иностранная компания была исключена из реестра. Таким образом Липовецкий знал о необеспеченности кредитных обязательств ООО "ВолгаТурСтрой", но это не помешало заключить кредитный договор.

Отметим, что на расчетный счет компании поступали денежные средства от технических дебиторов "Газбанка: - ООО "Стройсервис" и ООО "Волгамонтажпроект-Ресурс", а также перечислялись средства техническому заемщику ООО "Конфитерра" и техническому дебитору ООО "ПродПромТорг". Последние две фирмы фигурируют в эпизодах по убыткам, допущенным Сергеем Обловым, Артемом Масловым и Виктором Левиным.

Значительная доля убытков — свыше 1 млрд руб. — была причинена действиями Сергея Облова. В 2017 г. он заключил договор купли-продажи ценных бумаг с ООО "ВМП-Ресурс", ООО "ПродПромТорг", ООО "СтройСервис" и ООО "ЮГ-Нефтепродукт", аффилированными с банком.

Артему Маслову предстоит возместить 539,7 млн руб. по нескольким сомнительным сделкам — кредитам техническим заемщикам: ООО "ПродпромТорг", ООО "Конфитерра" и ООО "ТД КС Компания". Впоследствии общества перечисляли деньги третьим лицам. Кроме того, Маслову вменяют убытки из-за увеличения невозвратного овердрафта Маринэ Вартанян на 135 млн рублей. Она являлась заемщиком и поручителей по кредитам с группой "Конфитерра" и ООО "ПродПромТорг" и представителем мажоритарного акционера "Газбанка" Давида Гаона (гражданин Швейцарии). Сама Маринэ Вартанян также проживала в Швейцарии и в 2017 г. имела статус фактического руководителя "Газбанка".

Виктор Левин обязан по решению суда выплатить 5,2 млн руб. убытков, причиненных из-за выдачи кредита ООО "Конфитерра".

По эпизодам Липовецкого взысканы убытки судом общей юрисдикции, и арбитраж не стал дублировать эти решения.