Стало известно, в каких районах области отключат свет с 19 по 24 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.07.2023 года с 9:30 до 10:30, 15:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район

п. Новозаборовский, п. Взгорье, п. Песочный (полностью);

19.07.2023 года с 10:00 до 16:00 местного времени

Сызранский район

п. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Жуковского, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Дачная);

19.07.2023 года с 09:00 до 17:00 местного времени

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Горная, №№ 1-34; ул. Дачная, №№ 1-37; ул. Озерная, №№ 4-32; ул. Шоссейная, №№ 1-43);

19.07.2023 года с 10:00 до 15:00 местного времени

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов, ул. Березовая, ул. Набережная, ул. Мира, ул. солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Изумрудная, ул. Цветочная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Дружбы, ул. Ягодная, ул. Энтузиастов);

20.07.2023 года с 10:00 до 17:00 местного времени

Ставропольский район

с. Сосновый Солонец (ул. Заводская, №№ 1-25 (нечетная сторона), ул. Космонавтов, №№ 1-37, ул. Куйбышева, №№ 1-53, ул. Лесная, №№ 5-50, ул. Молодежная, №№ 4, 6, 14, ул. Победы, №№ 26-43, ул. Полевая, №№ 2, 32-39, ул. Садовая, №№ 2-15, ул. Советская, 90-142, ул. Войкова, №№ 1-29, ул. Мира, 55-69, КФХ"Лада", КФХ"Родник").

20.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Большеглушицкий район

п. Каралык (ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Восточная)

20.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Безенчукский район

п. Натальино (Центральная)

20.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Большечерниговский район

п. Петровский (ООО "Злак")

п. Восточный (ул. Садовая)

21.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Большечерниговский район

п. Петровский (ул. Полевая, ул. Молодежная)

п. Восточный (ул. Центральная)

21.07.2023 года с 10:00 до 17:00 местного времени

Красноармейский район

п. Новая Вязовка (ул. Самарская)

21.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Безенчукский район

п. Песочное район мастерских.

21.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени

Большечерниговский район

п. Петровский (ул. Полевая, ул. Молодежная)

п. Восточный (ул. Центральная)

21.07.2023 года с 8:00 до 15:00 местного времени

Кошкинский район

с. Ст. Шентала

24.07.2023 с 9:00 до 16:00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Высоковольтная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.