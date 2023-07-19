Стало известно, в каких районах области отключат свет с 19 по 24 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
19.07.2023 года с 9:30 до 10:30, 15:00 до 16:00 местного времени
Сызранский район
п. Новозаборовский, п. Взгорье, п. Песочный (полностью);
19.07.2023 года с 10:00 до 16:00 местного времени
Сызранский район
п. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Жуковского, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Дачная);
19.07.2023 года с 09:00 до 17:00 местного времени
Волжский район
с. Шелехметь (ул. Горная, №№ 1-34; ул. Дачная, №№ 1-37; ул. Озерная, №№ 4-32; ул. Шоссейная, №№ 1-43);
19.07.2023 года с 10:00 до 15:00 местного времени
Ставропольский район
с. Подстепки (ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов, ул. Березовая, ул. Набережная, ул. Мира, ул. солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Изумрудная, ул. Цветочная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Дружбы, ул. Ягодная, ул. Энтузиастов);
20.07.2023 года с 10:00 до 17:00 местного времени
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская, №№ 1-25 (нечетная сторона), ул. Космонавтов, №№ 1-37, ул. Куйбышева, №№ 1-53, ул. Лесная, №№ 5-50, ул. Молодежная, №№ 4, 6, 14, ул. Победы, №№ 26-43, ул. Полевая, №№ 2, 32-39, ул. Садовая, №№ 2-15, ул. Советская, 90-142, ул. Войкова, №№ 1-29, ул. Мира, 55-69, КФХ"Лада", КФХ"Родник").
20.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени
Большеглушицкий район
п. Каралык (ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Восточная)
20.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени
Безенчукский район
п. Натальино (Центральная)
20.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени
Большечерниговский район
п. Петровский (ООО "Злак")
п. Восточный (ул. Садовая)
21.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени
Большечерниговский район
п. Петровский (ул. Полевая, ул. Молодежная)
п. Восточный (ул. Центральная)
21.07.2023 года с 10:00 до 17:00 местного времени
Красноармейский район
п. Новая Вязовка (ул. Самарская)
21.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени
Безенчукский район
п. Песочное район мастерских.
21.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени
Большечерниговский район
п. Петровский (ул. Полевая, ул. Молодежная)
п. Восточный (ул. Центральная)
21.07.2023 года с 8:00 до 15:00 местного времени
Кошкинский район
с. Ст. Шентала
24.07.2023 с 9:00 до 16:00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная, ул. Высоковольтная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!