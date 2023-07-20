"Крылья Советов" продлили аренду Сергея Бабкина до конца сезона

Полузащитник Сергей Бабкин, арендованный "Крыльями" у "Локомотива", продолжит выступление за Самару.
Клубы договорились о продлении аренды до конца сезона 2023/24. У самарцев есть право выкупа футболиста.
20-летний Бабкин перешел в "Крылья" прошлым летом и в минувшем сезоне сыграл 22 матча и забил 1 гол.
"Сергей Бабкин хорошо проявил себя в составе нашей команды, поэтому мы решили продолжить сотрудничество и на этот сезон. Мы видим, как футболист прогрессирует в "Крыльях" и считаем, что он сможет принести самарской команде еще больше пользы", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?