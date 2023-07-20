Арт-критик Сергей Баландин провел лекцию о самобытности самарского искусства

В среду, 19 июля, в Нулевой комнате прошла лекция "Видения и галлюцинации: искусство и практика в Самаре". Куратор галереи "Виктория" и арт-критик Сергей Баландин, на примере Самары, рассказал слушателям о том, как город осознает себя через выставки, об эскапизме, юродстве, "волжском гедонизме" и о том, чем отличается галлюцинации от видений.

Самарское искусство, как и сам город, уникально. По словам Сергея Баландина, здесь художники держат курс не на "окультуривание", а на одичание, воссоединение с природой. Самарский художник — это "бескультурный" художник, что стремится устроить выставку не в белых стенах галереи, а в лесу.

Тема связи между местом и творцом проявляется в том, что в Самаре очень любят исследовать и находить какие-то общности в локальном искусстве: кто такой самарский художник, в чем его особенность, "самарскость" его искусства. Ещё один сюжет - окольцованность города Самарской Лукой.

"Именно этот акцент на Луке, на Волге, на связи с природой отражает городскую идентичность. У нас есть слово "заВолга", как отдельное существительное, и свой волжский стиль жизни. Это всё, безусловно, проявляется в искусстве. И всегда, когда говорят о "волжском пейзаже", подчеркивают уникальное географическое положение — четкое разграничение правого и левого берега, которое не встречается ни в одном другом городе", — объяснил Сергей Баландин.

Это вторая лекция в рамках исследовательского проекта "Буш ара", цель которого — осмыслить пересекающиеся культурные отношения с точки зрения прошлого и настоящего, искусства и межрегиональных связей.