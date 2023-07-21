В Самарской области спасли редкое животное — соню-полчка

На прошлой неделе в приют для пострадавших диких животных "Дом Айболита" сотрудники Жигулевского карьероуправления принесли редкое животное — соню-полчка. Грызуна нашли в унитазе, сообщает пресс-служба национального парка "Самарская Лука".

Сотрудники нацпарка предположили, что зверек попал в унитаз, случайно соскользнув.

"Видимо, зверек спустился попить воды, не справился с гладкой поверхностью и соскользнул", — отмечается в сообщении. Неравнодушные сотрудники ЖКУ спасли животное и обратились за помощью к специалистам.

Мокрую и замерзшую соню высушили, отогрели, накормили и поместили в просторную клетку для дальнейшего наблюдения. Трехдневный присмотр показал, что зверек цел и невредим, активен и способен к жизни в дикой природе.

В понедельник, 18 июля, соня-полчок была выпущена в лес.

Соня-полчок самая крупная из сонь. Внешне напоминает миниатюрную серую белку с округлыми ушами и цепкими лапками. Сони прекрасно лазают по стволам и веткам деревьев, почти не спускаясь на землю. Гнезда устраивают в дуплах деревьев. Питаются семенами и плодами растений. Название сони получили за то, что большую часть жизни спят: с сентября по июнь они находятся в зимней спячке, а летом спят днем, ведя ночной образ жизни. Врагов у зверька немного, чаще всего они становятся добычей сов. Предельный срок жизни полчков в природе — около пяти лет.