"Самара в почтовых открытках": в Музее почты представили необычную выставку

20 июля в стенах самарского Музея почты состоялось открытие выставки "Самара в почтовых открытках. Воспоминания прошлого и образы будущего". Посетители получили возможность увидеть около 200 изображений старого города из частной коллекции Сергея Рудняева — краеведа с 35-летним стажем, трехкратного лауреата премии губернатора в области культуры и автора нескольких книг о Самаре.

"Воспоминания прошлого" отразились как в почтовых открытках, так и фотографиях ХХ века. Гостям показали дореволюционные улицы, парки и скверы города, а также портреты его жителей того времени.

Отдельный интерес у посетителей вызвали категории "Волжские пароходы" и "Самара с высоты птичьего полета". Съемка "высотных" кадров, как рассказал сам Сергей Рудняев, была возможна еще 100 лет назад благодаря подъему на немногочисленные высокие здания в городе — например, гостиницу "Националь" (современный "Азимут") и колокольни церквей и соборов.

На открытии выставки краевед также представил свою книгу "Самара в открытках и фотографиях", в которой собрано около 900 редких изображений города прошлого века. Она также включила в себя карту старой Самары и высказывания знаменитых личностей о городе.

В названии выставки не зря были упомянуты и образы будущего: в отдельной категории "почтальоны мира глазами нейросетей" гостям музея показали работы нейрохудожника Максима Мельникова, посвященные рефлексии и фантазиям о почте настоящего и будущего.

Выставка "Самара в почтовых открытках" продлится до 20 сентября 2023 года. Посетить ее можно будет в доме купца Иванова по адресу ул. Молодогвардейская, 144. Вход свободный.