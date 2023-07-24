"Было чувство обреченности": заключенный подал иск ко ФСИН из-за чаши "Генуи"

Самарский областной суд рассмотрел необычную жалобу. Истец — Д. Е. Переверзев отбывает наказание в ИК-29 (особого режима, где обычно содержат особо опасных рецидивистов). Он подал в суд на пеницитарное учреждение и попытался взыскать денег за моральный вред. В обоснование жалобы истец указал весьма любопытные моменты.

"С 2016 года Переверзев отбывает наказание в исправительном учреждении ИК-29 УФСИН России по Самарской области в разных камерах. Переверзев осуществлял многочисленную переписку с органами государственной власти и от интенсивного чтения глаза слезились и периодически болели, острота зрения снизилась. Впоследствии Переверзев понял, что ухудшение зрения связано с ненадлежащим электрическим освещением в камерах, в которых находился в период отбывания", — указано в материалах суда со слов заключенного.

Кроме того, отбывающему наказание Переверзееву не понравились туалеты.

"В камерах нет туалета, обеспечивающего приватность, при том, что формально отгороженная в углу камеры чаша "Генуи" стенкой высотой в один метр с внутренней стороны, сопутствует поступлению в камеру зловония из канализационной трубы, на раковинах отсутствуют сифоны. Указанное вызывает у Переверзева Д. Е. обиду и мучительное ощущение собственной неполноценности и обреченности, что является унизительным и оскорбляет его", — значится также в материалах жалобы.

Кроме того, заключенный доложил, что ему неудобно принимать душ.

"В душевых комнатах отсутствуют кнопки вызова сотрудников, в связи с чем у осужденных, находящихся в душевых, возникает необходимость вызова сотрудника, для чего они стучат в металлические двери, которые резонируют и создают невыносимые условия, чем нарушаются права Переверзева Д. Е.", — сообщается в данных суда со слов заключенного.

Кроме того, мужчина утверждает, что подавал иски в суд Астраханской области и не всегда мог получить видеосвязь с другим регионом, когда хотел. Иск о нарушениях его прав в итоге рассматривал суд в Тольятти и в удовлетворении требований заключенного отказал. Областной суд с большинством выводов первого суда согласился, кроме одного.

Как выяснилось, Переверзев в одном случае сам разрушил кирпичную перегородку, за что угодил в ШИЗО. Об этом имеется рапорт.

"Восстановление перегородки не производилось более четырех месяцев, перевод в другие помещения осужденного не производился. То обстоятельство, что от административного истца не поступало заявлений о переводе в другую камеру, не может быть основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований", — решил суд.