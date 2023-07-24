"Промышляли вымогательствами": в Самаре начался суд над группировкой "лидера молодежи"

Судья Самарского районного суда столицы 63 региона Дмитрий Дерунов начинает разбираться в серьезном уголовном деле местной группировки. Фигурантом уголовного дела был также Адам Кучиев — раньше он уже упоминался в СМИ как лидер региональной общественной организации "Чеченский национальный культурный центр "Даймокх" (Отчизна), который, в том числе занимался воспитанием молодежи. Адама Кучиева объявляли в федеральный розыск в 2021 году.

А вот среди тех, кого задержали и отправили под суд — еще двое Кучиевых плюс их товарищи по фамилиям Бочкарев, Булохов и Мамкеев. Мужчин обвиняют в вымогательствах, грабежах, разбоях, хулиганствах и похищении человека. В частности, одному из Кучиевых вменили сразу восемь преступлений.

По версии следствия, группировка действовала в Самаре и Красноярском районе. В то же самое время Кучиев являлся лидером молодежного крыла "Вайнах" (позже ее сменила "Даймокх"). Предполагаемых пособников "лидера молодежи" начинают судить 24 июля — на эту дату назначено предварительное заседание.

Ранее в Самаре уже вынесли приговор членам другой крупной группировки. Им, в числе прочего, вменяли нападение на руководителя ТУ Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева.