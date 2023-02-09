В Самаре начали пересматривать приговор о нападении на Айвара Кинжабаева

В четверг, 9 февраля, в зале Самарского областного суда собралось множество адвокатов. Это защитники каждого из девяти предполагаемых членов группировки, которая, по версии следствия, специализировалась на заказных нападениях.

Напомним, всего участникам группы следователи вменяли 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.

На нынешнего руководителя ТУ Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева напали вечером 10 ноября 2018 г. в его доме в Красноярском районе. Мужчина тогда исполнял обязанности руководителя Росимущества по Москве. По версии следствия, один из нападавших по фамилии Немов закрыл трех детей, супругу Кинжабаева и сантехника в ванной. Остальная группа в этот момент набросилась на главу семьи. Чиновника избивали ногами и арматурой и порезали ножом.

"По мнению Кинжабаева, к совершению преступления причастен директор ОАО "Жигулевское пиво" Сапрунов. Он единственный, кто ранее угрожал Кинжабаеву из-за конфликта на фоне стремления выкупить помещение пивоваренного завода и землю под ним за 120 млн руб. при номинальной стоимости 720 млн рублей. На тот момент потерпевший работал руководителем территориального управления Росимущества в Самаре, оценка федеральной собственности входила именно в его компетенцию. При оценке снижения стоимости пивоваренного завода и земли под ним Сапрунов предпринимал попытки его подкупить, а также высказывал фразы, которые потерпевший воспринимал как угрозы", - рассказывал позже суду гособвинитель.

В июне 2019 г. задержали первых подозреваемых (среди них, впрочем, не было Сапрунова). Задержанных обвинили и в других аналогичных заказных преступлениях, например, в нападении и на члена совета директоров ОАО "Жигулевское пиво" Виктора Догушева. По версии следствия, наемники согласились выполнить заказ "не установленного следствием лица". Предполагается, что 20 мая 2019 г. мужчины по фамилиям Грак, Фольц и Немов прибыли к дому Догушева в Красноярском районе. Они отключили электричество в доме, чтоб вынудить хозяина выйти, потом избили арматурой и ногами. Кроме того, Догушеву отрезали часть левой ушной раковины.

5 мая 2022 г. судебное следствие полностью завершилось. На тот момент семеро из подсудимых: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин - оставались под стражей, Андрей Филимошин - под домашним арестом. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко находился под подпиской о невыезде.

11 августа 2022 г. подсудимые выслушали обвинительный приговор. Филимошина приговорили к 13 годам лишения свободы; Грака - к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева - к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина - к пяти с половиной, Павла Немова - к восьми годам.

Приговор обжаловали и представители прокуратуры, и адвокаты. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в надзорном ведомстве, предполагается, что суд мог неправильно использовать некоторые нормы права при назначении наказания одному из подсудимых.

Адвокаты в основном недовольны слишком, на их взгляд, строгим наказанием. Но позиции относительно вердикта суда у всех защитников разные. Так, юристы Филимошина настаивают на его полной невиновности.

"Мы хотим добиться справедливости. На наш взгляд, никаких доказательств против Филимошина нет, а обвинения основаны на домыслах", - пояснил один из адвокатов журналисту Волга Ньюс в зале суда 9 февраля.

В этот день большинство осужденных участвовали в заседании по видеоконференцсвязи. Но вышло так, что кое-кого из осужденных все же недосчитались. Не явился в суд условно осужденный Клишенко. Участники процесса сочли, что без него начать процесс никак нельзя. Клишенко постараются найти к утру 10 февраля. Впрочем, как сообщают в суде, вероятнее всего, рассмотрение жалоб затянется на несколько заседаний.

Интересно, что ранее адвокаты озвучивали и другую версию нападения на Кинжабаева. Она связана с его работой в Москве. А в "народе" гуляла версия о возможной связи нападения с регистрацией участков на берегу Волги.