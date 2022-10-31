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В Самарский облсуд поступили жалобы на приговор по делу о нападении на Айвара Кинжабаева

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский облсуд поступили апелляционное представление прокуратуры и апелляционные жалобы на приговор Красноярского районного суда по делу о нападении на Айвара Кинжабаева. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, всего участникам группы следователи вменяли 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.

На Айвара Кинжабаева, который на тот момент занимал должность и. о. руководителя Росимущества по Москве, напали вечером 10 ноября 2018 года. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе. В результате Кинжабаев получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. по подозрению в нападении задержали семерых мужчин. Кроме того, их подозревали в других аналогичных заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника — Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

5 мая 2022 года полностью завершилось судебное следствие. На тот момент семеро из подсудимых: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин — оставались под стражей. Андрей Филимошин находится под домашним арестом. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко находился под подпиской о невыезде.

11 августа 2022 г. подсудимые выслушали обвинительный приговор. Филимошина приговорили к 13 годам лишения свободы; Грака — к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева — к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина — к пяти с половиной, Павла Немова — к восьми годам.

В Самарский облсуде апелляционное представление на приговор подал представитель прокуратуры, апелляционные жалобы подали несколько обвиняемых, в том числе Филимошин и Грак и ряд адвокатов. Дата их рассмотрения пока не назначена.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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