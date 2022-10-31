В Самарский облсуд поступили жалобы на приговор по делу о нападении на Айвара Кинжабаева

В Самарский облсуд поступили апелляционное представление прокуратуры и апелляционные жалобы на приговор Красноярского районного суда по делу о нападении на Айвара Кинжабаева. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, всего участникам группы следователи вменяли 13 преступлений, в том числе 11 заказных нападений.

На Айвара Кинжабаева, который на тот момент занимал должность и. о. руководителя Росимущества по Москве, напали вечером 10 ноября 2018 года. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе. В результате Кинжабаев получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. по подозрению в нападении задержали семерых мужчин. Кроме того, их подозревали в других аналогичных заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника — Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

5 мая 2022 года полностью завершилось судебное следствие. На тот момент семеро из подсудимых: Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин — оставались под стражей. Андрей Филимошин находится под домашним арестом. Девятый фигурант дела, о котором стало известно во время передачи дела в суд, Александр Клишненко находился под подпиской о невыезде.

11 августа 2022 г. подсудимые выслушали обвинительный приговор. Филимошина приговорили к 13 годам лишения свободы; Грака — к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева — к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина — к пяти с половиной, Павла Немова — к восьми годам.

В Самарский облсуде апелляционное представление на приговор подал представитель прокуратуры, апелляционные жалобы подали несколько обвиняемых, в том числе Филимошин и Грак и ряд адвокатов. Дата их рассмотрения пока не назначена.