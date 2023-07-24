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Суды Происшествия

В Самарской области сотрудник полиции за мошенничество получил два года колонии

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднику полиции — старшему оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в июне 2017 г. сотрудником полиции, осуществляющим оперативное сопровождение по уголовному делу, были проведены обыски по месту жительства супругов, доставленных в тот же день в отдел полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. После этого, осужденный получил от задержанного мужчины посредством онлайн –платежа денежные средства в размере 309 тыс. руб., пообещав оказать содействие в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в отношении его супруги, не имея при этом намерений и реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства в силу возложенных на него должностных обязанностей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишении свободы сроком на 2 года 1 месяц, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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