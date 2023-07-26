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Культура

"Тольяттиазот" поддержал проект по цифровизации памятника культуры Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители ТОАЗа приняли участие в итоговом мероприятии, посвященном реализации проекта "Цифровая усадьба Орловых-Давыдовых". Инициатива, ориентированная на сохранение культурного наследия региона с помощью современных технологий, получила поддержку предприятия в рамках V этапа грантового конкурса "Химия добра".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Программа по переносу уникального памятника в электронное пространство, разработанная муниципальным бюджетным учреждением культуры "Библиотеки Тольятти", включала в себя несколько этапов. В первую очередь организаторы собирали информацию, фотоматериалы, архивные документы и воспоминания об усадьбе в селе Усолье Самарской области, некогда принадлежащей роду Орловых-Давыдовых.

Следующим шагом стал выездной пленэр в Усолье, где 40 тольяттинских художников, среди которых ученики школы им. Марка Шагала, писали картины, главным объектом которых было графское поместье. Заключительной стадией реализации программы стал отчет в форме выставки, на котором широкой публике были представлены работы художников и сайт с оригинальным наполнением и звуковым сопровождением.

Культурно-просветительский проект муниципального учреждения "Библиотеки Тольятти" позволит распространить информацию о потенциальном туристическом объекте за пределами региона и увеличить поток туристов в Самарскую область.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Благодаря конкурсу ТОАЗа "Химия добра" мы имеем возможность поддерживать социально значимые инициативы, в том числе помогать сохранять культурное наследие Самарского региона. Авторы проекта "Цифровая усадьба" продемонстрировали нетрадиционный подход к его реализации, соединив историю и современные технологии. Уверена, что просветительский проект получит новый виток развития, поможет объединить художников, краеведов, экспертов и волонтеров для продвижения уникального объекта культурного наследия на федеральном уровне".

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