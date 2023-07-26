"СамАрт" поборется за награды премии "Музыкальное сердце театра"

Экспертный совет премии "Музыкальное сердце театра" объявил номинантов этого года, в число которых вошел Самарский ТЮЗ со спектаклем "Обыкновенное чудо".

Театр "СамАрт" поборется за награды в категории "Лучшая оркестровка" - аранжировщик Артур Байдо, "Лучшая сценография" - художник-сценограф Юрий Хариков, "Лучшие костюмы" - художник по костюмам Юрий Хариков, "Лучший исполнитель роли второго плана" - Павел Маркелов (Министр-администратор), "Лучший режиссер" - Дмитрий Белов.

Академики и зрители приступят к голосованию по выбору победителей в номинациях в сентябре 2023 года. Церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра" пройдет 20 ноября в Кемерове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и правительства Кузбасса.

Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году на соискание премии "Музыкальное сердце театра" было подано рекордное число заявок - 96. В лонг-лист вошли 24 спектакля из 13 городов страны.