"СамАрт" поборется за награды премии "Музыкальное сердце театра"

Экспертный совет премии "Музыкальное сердце театра" объявил номинантов этого года, в число которых вошел Самарский ТЮЗ со спектаклем "Обыкновенное чудо".
Театр "СамАрт" поборется за награды в категории "Лучшая оркестровка" - аранжировщик Артур Байдо, "Лучшая сценография" - художник-сценограф Юрий Хариков, "Лучшие костюмы" - художник по костюмам Юрий Хариков, "Лучший исполнитель роли второго плана" - Павел Маркелов (Министр-администратор), "Лучший режиссер" - Дмитрий Белов.
Академики и зрители приступят к голосованию по выбору победителей в номинациях в сентябре 2023 года. Церемония вручения премии "Музыкальное сердце театра" пройдет 20 ноября в Кемерове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и правительства Кузбасса.
Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году на соискание премии "Музыкальное сердце театра" было подано рекордное число заявок - 96. В лонг-лист вошли 24 спектакля из 13 городов страны.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.