Александр Бастрыкин: Число погибших от отравления "Мистером Сидром" выросло до 46

Общее число погибших от отравления "Мистер Сидром" выросло до 46 человек, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ранее озвучивалась цифра в 36 погибших.

По словам председателя СК, следствию известно о еще 61 отравившемся, но сумевшем выжить.

"На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел. По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз", — сказал он.

Александр Бастрыкин считает, что необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и продавцам. Сейчас же для производства сидра достаточно создать фирму с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, а акцизная марка не требуется.

"В то же время для производства более крепких алкогольных напитков нужно общество с уставным капиталом почти в 10 миллионов рублей", — добавил глава СК РФ.

Напомним, ядовитый напиток производился в самарском поселке Винтай компанией "Анди" Анара Гусейнова. Сообщалось, что на производстве был использован метиловый спирт, украденный со склада ГУ МВД по Самарской области, где он хранился как изъятый вещдок по другому делу.