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В 2023 году более 2 тысяч самарских семей уже получили семейный региональный капитал

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области семейный региональный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в этом году уже получили более 2 тысяч семей, сообщает пресс-служба облправительства.

Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки, которыми охвачены семьи с момента рождения ребенка и до его совершеннолетия. Всесторонняя помощь семьям с детьми — была и остается приоритетным направлением государственной политики. На их благополучие направлен национальный проект "Демография", инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Большое внимание социальной поддержке семей с детьми уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который постоянно подчеркивает важность и незыблемость семейных ценностей. В настоящее время областным министерством социально-демографической и семейной политики предоставляется 25 различных выплат и пособий семьям, где воспитываются дети. "Защита семьи, охрана материнства и детства в современном обществе являются нашими абсолютными приоритетами", — отмечает глава региона.

Семья Анжелики и Якова Грецовых из села Обшаровка Приволжского района — молодая, но уже многодетная. Анжелику воспитали приемные родители и она мечтала о своей большой и дружной семье, в которой будет как минимум пятеро деток. Девять лет назад Анжелика встретила своего будущего супруга и сейчас у них трое детей. Старшему сыну Семену — семь лет, он только окончил первый класс, второму сыну Макару — пять, а доченьке Николь — семь месяцев.

Мама Анжелика в настоящее время находится в отпуске по уходу за младшим ребенком и параллельно осваивает профессию педагога. До декрета она работала администратором в частном предприятии. Глава семьи —  машинист на железной дороге.

"Мы всегда разговариваем и поддерживаем друг с другом, все делаем сообщаем. Если возникают какие-то проблемы, мы их сразу стараемся решать вместе, свои ссоры и проблемы из семьи не выносим.  Родителей у меня не было, поэтому муж стал для меня опорой, меня очень поддерживает. Я считаю, что кроме моей семьи, моих деток и мужа, нет ничего дороже", — рассказывает многодетная мама Анжелика Грецова.

Значимый вклад в семейную копилку и благополучие вносит и государство. Так же, как и другие многодетные, Грецовы получают все положенные им меры социальной поддержки. Среди них: ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи, ежемесячная выплата на третьего ребенка до трех лет, компенсации за проезд ребенка-школьника и части родительской платы за присмотр и уход в детском саду, также оформили "единое пособие" в связи с рождением и воспитанием ребенка на двоих детей. Кроме того, весной этого года семья воспользовалась семейным региональным капиталом, который дается при рождении третьего или последующих детей, в размере 100 тысяч рублей. Эти средства потратили на предметы первой необходимости для ухода за малышом.

Гид потребителя

Последние комментарии

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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