Самарским разработчикам расскажут, как построить эффективную стратегию роста их цифрового продукта

3 августа, в 18:00 по московскому времени Региональный центр инноваций StartupSamara проведет практический интенсив на тему продвижения digital-продуктов — мобильных приложений и веб-сервисов. В онлайн-формате пройдет встреча с Антоном Лобачевым, Senior Product Manager в компании "Appbooster", чтобы разобрать вопросы создания эффективно работающей стратегии роста и развития мобильных приложений сегодня.

Рынок мобильных приложений демонстрирует стремительную динамику роста. По данным платформы Statista, за первые 3 квартала 2022 года в Google Play Store появились свыше 90 тысяч новых приложений, а App Store увеличился более чем на 20 тысяч иконок. Сегодня, чтобы привлечь внимание пользователя, уже недостаточно просто создать удобный интерфейс. Конкуренция нарастает, поэтому важно побудить юзера установить приложение и совершить целевое действие. Задача перед создателями digital-продуктов непростая, поэтому может помочь грамотная стратегия продвижения продукта.

На онлайн-встрече 3 августа пройдет пошаговый разбор — с чего можно начать путь формирования маркетинговой стратегии. Далее эксперты и слушатели обсудят, как быстро считать экономику и оценивать влияние изменений на выручку в продукте. Также научат оперативно приоритизировать продуктовые гипотезы на основе данных и прогнозировать окупаемость привлекаемого интернет-трафика. Для определения эффективности предпринимаемых шагов начинающие разработчики узнают, как рассчитывать сроки окупаемости и объём инвестиций проекта в целом.

После лекционной части встречи последует практическое применение полученных знаний — работа над заготовленными кейсами, которые помогут еще лучше вникнуть в процесс мобильного маркетинга при поддержке эксперта встречи.

Организаторы ждут на интенсиве основателей стартапов, чьим продуктом является мобильное приложение или веб-сервисов, а также владельцев бизнеса, желающих вывести свой digital-продукт на новый уровень.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Компания Appbooster — самарское агентство маркетинга, которые занимается продвижением мобильных приложений и помогает клиентам увеличить доход за счёт привлечения целевых пользователей.