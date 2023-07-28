Самарским разработчикам расскажут, как построить эффективную стратегию роста их цифрового продукта

3 августа, в 18:00 по московскому времени Региональный центр инноваций StartupSamara проведет практический интенсив на тему продвижения digital-продуктов — мобильных приложений и веб-сервисов. В онлайн-формате пройдет встреча с Антоном Лобачевым, Senior Product Manager в компании "Appbooster", чтобы разобрать вопросы создания эффективно работающей стратегии роста и развития мобильных приложений сегодня.
Рынок мобильных приложений демонстрирует стремительную динамику роста. По данным платформы Statista, за первые 3 квартала 2022 года в Google Play Store появились свыше 90 тысяч новых приложений, а App Store увеличился более чем на 20 тысяч иконок. Сегодня, чтобы привлечь внимание пользователя, уже недостаточно просто создать удобный интерфейс. Конкуренция нарастает, поэтому важно побудить юзера установить приложение и совершить целевое действие. Задача перед создателями digital-продуктов непростая, поэтому может помочь грамотная стратегия продвижения продукта.
На онлайн-встрече 3 августа пройдет пошаговый разбор — с чего можно начать путь формирования маркетинговой стратегии. Далее эксперты и слушатели обсудят, как быстро считать экономику и оценивать влияние изменений на выручку в продукте. Также научат оперативно приоритизировать продуктовые гипотезы на основе данных и прогнозировать окупаемость привлекаемого интернет-трафика. Для определения эффективности предпринимаемых шагов начинающие разработчики узнают, как рассчитывать сроки окупаемости и объём инвестиций проекта в целом.
После лекционной части встречи последует практическое применение полученных знаний — работа над заготовленными кейсами, которые помогут еще лучше вникнуть в процесс мобильного маркетинга при поддержке эксперта встречи.
Организаторы ждут на интенсиве основателей стартапов, чьим продуктом является мобильное приложение или веб-сервисов, а также владельцев бизнеса, желающих вывести свой digital-продукт на новый уровень.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.
Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Компания Appbooster — самарское агентство маркетинга, которые занимается продвижением мобильных приложений и помогает клиентам увеличить доход за счёт привлечения целевых пользователей.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.