"Крылья Советов" покинул медиадиректор Михаил Пряничников

Медиадиректор "Крыльев Советов" Михаил Пряничников спустя восемь сезонов завершил свою работу в клубе.
За это время он реализовал множество проектов для болельщиков и активно развивал медиа клуба.
Медиадиректор "Крыльев Советов" Михаил Пряничников спустя восемь сезонов завершил свою работу в клубе.
За это время он реализовал множество проектов для болельщиков и активно развивал медиа клуба.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?