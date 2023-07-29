ФК "Акрон" забил пять мячей "Арсеналу"

В матче третьего тура Мелбет Первой лиги тольяттинский "Акрон" разгромил тульский "Арсенал".

Команды играли на стадионе "Кристалл" в Жигулевске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). "Акрон" выиграл матч со счетом 5:1.

На 21-й минуте матча Константин Савичев открыл счет в матче, выведя хозяев вперед. На 30-й минуте Владислав Галкин удвоил преимущество "Акрона". Под конец первого тайма, на 44-й минуте, Абу-Саид Эльдарушев довел счет матча до разгромного. На 46-й минуте полузащитник гостей Артем Попов отыграл один мяч. На 88-й минуте Владимир Азаров забил очередной мяч хозяев, а на 90+2-й минуте Андрес Понсе довел разницу в счете до четырех мячей, установив окончательный счет встречи — 5:1, победа "Акрона".

Для "Арсенала" это поражение стало первым в сезоне — ранее тульская команда дважды сыграла нулевую ничью, сначала с махачкалинским "Динамо", затем с "Ленинградцем". "Акрон" же смог продолжить свою победную серию, доведя ее до трех побед подряд — до этого были обыграны "КАМАЗ" (2:0) и "Волгарь" (4:1).

В прошлом сезоне "Акрон" финишировал на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги. "Арсенал" закончил прошлый сезон на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, пишет championat.com.