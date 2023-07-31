"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети 4-й магистрали Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей 4-й магистрали Самарской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с работами с 31 июля по 13 августа 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: Землянский проезд — Зубчаниновское шоссе — ул. Земеца — ул. Литвинова — ул. Магистральная — ул. Товарная.

В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Энергетики призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами; не приближаться к местам парения и просадки грунта. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на теплокамерах просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!