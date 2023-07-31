Тольяттинцу ужесточили приговор за убийство приятеля

В Самарской области суд ужесточил наказание тольяттинцу, осужденному за убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2022 г. мужчина зарезал ножом для чистки овощей знакомого в общежитии по ул. Советской, 89. 22 мая 2023 г. Центральный районный суд Тольятти приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура посчитала этот приговор чрезмерно мягким. В итоге апелляционная инстанция увеличила срок заключения до семи с половиной лет.