Тольяттинца осудили в Сызрани за 2,5 кг "синтетики"

Сызранский районный суд вынес жителю Тольятти приговор покушение на сбыт наркотиков и отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчину задержали в январе 2023 года. Тогда у него изъяли более 2,5 кг синтетического наркотика. Следователи считали, что вместе с неизвестными тольяттинец планировал сбыть "синтетику" на территории Сызранского района.
В итоге мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфисковали его автомобиль.
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