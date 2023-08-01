Власти Самары выделили 7,8 млн рублей на проект восстановления "Воронежских озер"

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии объявила конкурс на поиск подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу с элементами разработки рабочей и сметной документации на тему "Восстановление уровненного режима и морфометрических характеристик водоема с выполнением благоустройства прибрежной полосы "Воронежские озера" в Промышленном районе Самары.

Начальная цена контракта — 7,84 млн рублей. Победитель торгов определится после 16 августа. Он должен выполнить работы по контракту в один этап до 29 марта 2024 года.

"В настоящий момент экологическое состояние зоны Воронежских озер можно признать неудовлетворительным, — отмечается в описании объекта закупки. — Водная поверхность их частично заболочена, т. к. в результате поверхностной эрозии и заиления значительно уменьшилась изначальная глубина. Прибрежные участки водной акватории заросли камышом и другой водно-болотной растительностью. Заиление водоемов привело почти к полной кольматации донных разгрузочных выходов в пруды грунтовых вод, что сократило объем подпитки и соответственно уменьшило водность каждого их них".

Площадь объекта проектирования — 3,98 га. Основанием для разработки рабочей документации является муниципальная программа "Экологическая программа городского округа Самара" на 2017–2026 годы.