16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти Самары выделили 7,8 млн рублей на проект восстановления "Воронежских озер" Около ЖК "Новая Самара" возобновилась вырубка деревьев В Жигулевске на Волге обнаружили пленку из нефти АО "ННК" выпустило в Волгу около четырех тысяч мальков стерляди В самарском озере погибло более 50 тысяч карасей

Экология Общество

Власти Самары выделили 7,8 млн рублей на проект восстановления "Воронежских озер"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии объявила конкурс на поиск подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу с элементами разработки рабочей и сметной документации на тему "Восстановление уровненного режима и морфометрических характеристик водоема с выполнением благоустройства прибрежной полосы "Воронежские озера" в Промышленном районе Самары.

Начальная цена контракта — 7,84 млн рублей. Победитель торгов определится после 16 августа. Он должен выполнить работы по контракту в один этап до 29 марта 2024 года.

"В настоящий момент экологическое состояние зоны Воронежских озер можно признать неудовлетворительным, — отмечается в описании объекта закупки. — Водная поверхность их частично заболочена, т. к. в результате поверхностной эрозии и заиления значительно уменьшилась изначальная глубина. Прибрежные участки водной акватории заросли камышом и другой водно-болотной растительностью. Заиление водоемов привело почти к полной кольматации донных разгрузочных выходов в пруды грунтовых вод, что сократило объем подпитки и соответственно уменьшило водность каждого их них".

Площадь объекта проектирования — 3,98 га. Основанием для разработки рабочей документации является муниципальная программа "Экологическая программа городского округа Самара" на 2017–2026 годы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3