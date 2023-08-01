Самарские ученые разработали уникальный метод диагностики хронической сердечной недостаточности

Диагностика с помощью облучения кожи лазером — первый в мире неинвазивный метод выявления хронической сердечной недостаточности, т. е. без вмешательства в человеческий организм и дополнительных реагентов. В скором времени врачи получат альтернативу существующим инвазивным методикам, особенно в условиях полевой (мобильной) диагностики. Результаты исследований ученых Самарского университета опубликованы в Journal of Biophotonics. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирают около 20 млн человек, по данным ВОЗ это наиболее распространенная причина смерти в мире. К ССЗ относится и хроническая сердечная недостаточность (ХСН), при этой патологии кровь и ткани организма плохо насыщаются кислородом.
При этом диагностика ХСН на ранних стадиях затруднена, так как заболевание вначале протекает без выраженной симптоматики и часто диагностируется только в тяжелых формах, когда необходимая медицинская помощь может запоздать. Поэтому разработка систем ранней диагностики этой болезни — сегодня одно из приоритетных направлений научных медицинских исследований.
Ученые Самарского университета им. Королева работали совместно с коллегами из ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, и СамГМУ. Ученые разработали сенсор, позволяющий подтвердить наличие хронической сердечной недостаточности с использованием оптического метода.
"Регистрируя с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния уникальные спектральные профили кожи пациентов, мы смогли измерить относительные изменения функциональных групп нуклеиновых кислот, белков, липидов и углеводов в коже между пациентами с подтвержденной хронической сердечной недостаточностью и с неподтвержденным заболеванием", — рассказала младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Фотоника" кафедры лазерных и биотехнологических систем Самарского университета Юлия Христофорова.
Исследователи точечно воздействовали лазером на внутреннюю сторону предплечья пациента. Проникая в кожу, излучение взаимодействовало с ее тканями и меняло свою энергию в зависимости от их состава. Изменения фиксировались с помощью специального зонда. Затем для каждого пациента определялся спектральный профиль его кожи, который уникален, как отпечаток пальца. Далее с помощью методов машинного обучения сравнивались и анализировались все спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без нее.
Таким образом, в ходе клинических исследований было установлено, что по изменению уникального спектра, получаемого с кожи человека, можно достоверно определить наличие ХСН.
Методы оптической диагностики сегодня развиваются в самых разных областях науки — от геологии до авиационной промышленности. Но особую значимость они приобрели в медицине, поскольку значительно расширяют круг диагностируемых заболеваний, удешевляют процесс постановки диагноза и предоставляют возможность полевой, а не лабораторной диагностики, а также минимизируют воздействие на организм пациента.
Разработчики планируют масштабировать исследование с привлечением большего количества пациентов в клинические испытания и повысить точность анализа с использованием разработанного метода.
Ученые уверены, что дальнейшее совершенствование методов лазерной диагностики сможет помочь специалистам различных областей медицины в обнаружении заболеваний, оценке их течения и определении оптимальных методов лечения.
Работа была поддержана грантом РНФ № 21-75-10097. Самарский университет — участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров