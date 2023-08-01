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ЖКХ и благоустройство Общество

Штаб подготовки к зиме прошел на энергообъектах "Т Плюс"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошло выездное заседание штаба по подготовке к зиме на объектах ПАО "Т Плюс". В мероприятии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов и представители подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе выездного заседания был проинспектирован ход перекладки теплотрасс в исторической части города. В этом году в областной столице будет заменено порядка 56,2 км тепловых сетей. Высокие объемы перекладок стали возможными благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Они позволят повысить надежность и качество теплоснабжения горожан. Все работы на теплосетях идут в графике.

Кроме того, участники штаба проверили ход строительства котельной в Куйбышевском районе. Новый энергообъект обеспечит надежное теплоснабжение для более чем 300 жилых домов. В ближайшее время на новой котельной пройдут пуско-наладочные работы. В планах теплоэнергетиков ввести объект в эксплуатацию до конца года.

"При строительстве котельной используется самое современное оборудование российского производства. В рамках сотрудничества "Т Плюс" с администрацией города и региона будут созданы комфортные условия для жизни тысяч людей и работы предприятий", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

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