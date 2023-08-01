Штаб подготовки к зиме прошел на энергообъектах "Т Плюс"

В Самаре прошло выездное заседание штаба по подготовке к зиме на объектах ПАО "Т Плюс". В мероприятии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов и представители подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ходе выездного заседания был проинспектирован ход перекладки теплотрасс в исторической части города. В этом году в областной столице будет заменено порядка 56,2 км тепловых сетей. Высокие объемы перекладок стали возможными благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Они позволят повысить надежность и качество теплоснабжения горожан. Все работы на теплосетях идут в графике.
Кроме того, участники штаба проверили ход строительства котельной в Куйбышевском районе. Новый энергообъект обеспечит надежное теплоснабжение для более чем 300 жилых домов. В ближайшее время на новой котельной пройдут пуско-наладочные работы. В планах теплоэнергетиков ввести объект в эксплуатацию до конца года.
"При строительстве котельной используется самое современное оборудование российского производства. В рамках сотрудничества "Т Плюс" с администрацией города и региона будут созданы комфортные условия для жизни тысяч людей и работы предприятий", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!