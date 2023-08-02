"КуйбышевАзот" продолжает реализацию проектов

В 2023 году предприятию "КуйбышевАзот" удается сохранять тренд на устойчивое развитие: успешно реализуются все перспективные проекты, направленные на сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций компании с учетом геополитической обстановки.
Как сообщает пресс-служба компании, за 6 месяцев текущего года выработка основных видов продукции ПАО "КуйбышевАзот" составила: аммиак — 520,3 тыс. тонн; аммиачная селитра приллированная — 310,2 тыс. тонн; карбамид — 174,4 тыс. тонн; сульфат аммония товарный — 186,4 тыс. тонн; КАС и КАС с содержанием серы — 134,0 тыс. тонн; капролактам — 88,8 тыс. тонн; полиамид-6 — 59,6 тыс. тонн; нить полиамидная — 2,4 тыс. тонн и ткань кордная пропитанная — 4,2 млн погонных метров.
На предприятии прошли аудиты по подтверждению соответствия международным стандартам интегрированной системы менеджмента (ИСМ) качества, экологического менеджмента и менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья, а также системы менеджмента качества (СМК) в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной.
В первом полугодии 2023 года было завершено техническое перевооружение первой установки полимеризации производства полиамида, что позволило повысить конкурентоспособность производимого полиамида в условиях сформировавшегося потребительского рынка.
На новом производстве гранулированного карбамида продолжаются пуско-наладочные работы. Его мощность составит 525 тыс. тонн в год (1500 т/сутки) карбамида. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство.
Завершена реализация первого этапа проекта "Комплекс по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и установки гранулирования нитрата аммония", в рамках которого ведутся пуско-наладочные работы на установке гранулирования и выпарки. Ее ввод в эксплуатацию будет иметь значимый экологический эффект и позволит снизить выбросы в атмосферу.
Успехи в сфере экологического менеджмента отмечены на региональном уровне: в июне ПАО "КуйбышевАзот" стало победителем регионального конкурса "ЭкоЛидер-2022" в номинации "Промышленный гигант".
Введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района г. о. Тольятти, построенные за счет собственных средств ПАО "КуйбышевАзот". Работа объекта вносит серьезный вклад в улучшение экологической ситуации Волжского бассейна.
Подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. В рамках соглашения ПАО "КуйбышевАзот" берет шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк".
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