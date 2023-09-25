В Самаре началось рассмотрение уголовного дела 20 членов ОПС "Саид", торговавших героином

Дело двадцати членов ОПС "Саид" на минувшей неделе начал рассматривать Советский райсуд Самары, сообщает "Самарское обозрение". Большая часть фигурантов - мигранты-среднеазиаты, которых наркодилеры вербовали в обычных рабочих чатах для мигрантов. А организаторы наркотрафика так и остались неуловимыми, успев заработать и отмыть сотни миллионов рублей.

По информации "СО", с января 2021 г. подразделения УНК областного ГУ МВД стали разрабатывать преступную группу, занимающуюся сбытом героина через тайники-"закладки". О группе было известно лишь то, что у нее есть организатор (или организаторы), все время представляющийся разными именами - "Саид", "Салим", "Олим", "Вася" и так далее. Новые члены преступного сообщества набирались по этническому принципу - в основном это были узбеки. Вербовка соотечественников велась в тематических рабочих чатах на узбекском языке.

Первыми о новых продавцах оперативникам УНК рассказали осведомители из числа наркозависимых. Номер "Саида" знали почти все, с продавцом общались многие наркоманы, отличительной особенностью этого наркошопа были 12-значные узбекские телефонные номера. Героин шел по 4,5 тыс. руб. за 5 граммов, во время мусульманских праздников клиентам делали скидку 500 рублей. Товар продавали круглосуточно, "закладки" делали в самых разных местах. Оплата за товар шла на банковские карты, и во время оплаты онлайн-банк показывал узбекские имена и отчества. По данным оперативников полиции, у ОПС "Саида" была обширная клиентская база из наркозависимых лиц. "Магазин "Саид" в последнее время был самым большим в Самаре, так как все большие группы сбытчиков наркотика были задержаны сотрудниками полиции", - рассказывал на допросе один из клиентов наркошопа.

В июне 2021 г. в момент извлечения "клада" из тайника в Кировском районе был задержан наркозависимый Г. Задержанный не стал отпираться и рассказал полицейским, что общался по 12-значному узбекскому номеру с неустановленным лицом по имени Вася. Вскоре установили личность "закладчика" - им оказался уроженец Узбекистана Билолхон Боймирзаев.

Боймирзаева задержали рядом с автостанцией "Аврора", когда у него при себе было несколько разовых доз наркотика, приготовленных для раскладки в тайники. Он сообщил, что получал героин от неустановленного лица по имени Олим, который общался с ним в мессенджере и называл места крупнооптовых "закладок". За одну сделанную "закладку" Боймирзаеву платили 300 руб., деньги перечислялись с банковской карты, оформленной на имя Алишера Душановича Саидова. Предположительно, именно эта карта находилась в пользовании у лидера ОПС.

Уже к осени 2021 г. установили всех участников ОПС, кроме собственно "Саида". Руководителями структурных подразделений и организаторами ОПС были признаны Бобуржон Мусаев, Лобархон Усуббоева, Алишер Жамшидов, Шахноза Жороева. Члены ОПС Дониер Убайдуллаев, Азиза Салохиддинова, Равшанбек Уролов и Нодира Эрматова занимались мелким оптом: получали от организатора наркотрафика данные о местонахождении крупных партий героина, фасовали его на мелкооптовые партии и делали "закладки" для сбытчиков. Остальные через тайники-"закладки" получали мелкооптовые партии героина, фасовали его в разовые дозы и делали "закладки" уже для потребителей товара.

Фасовка наркотиков шла в арендованных квартирах в поселках Крутые Ключи и Смышляевка, микрорайоне "Волгарь". География "закладок" была довольно широкой - Сызрань, Самара, поселки Стройкерамика и Смышляевка.

В участии в ОПС и сбыте наркотиков были также обвинены уроженцы Средней Азии Хасан Мамажонов, Умид Абдусаматов, Зиевиддин Мухаммадхонов, Хусан Юсупов, Наврузбек Мирхакимов, Долдора Мажитова, Дилноза Артикова, Мухаммаджон Худайберганов, Самандар Нематов, Икромжон Назаров, Билолхон Боймирзаев, Суннатил Мисиров. Еще один член преступного сообщества - уроженец Узбекистана Рахмонов - возил крупные партии наркотика из Москвы и там же, в Москве, был задержан. Сейчас его уголовное дело слушается Нагатинским районным судом Москвы, очередное заседание намечено на 3 октября 2023 года. Рахмонову вменили эпизод сбыта и участие в ОПС.

В итоге четыре лидера структурных объединений обвинены в организации преступного сообщества, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и сбыте наркотиков. Остальные "низовые" фигуранты - в сбыте и покушении на сбыт и участии в ОПС. Всем "светят" немаленькие сроки в колониях. Всего в уголовном деле 61 эпизод сбыта и покушения на сбыт героина. У членов ОПС при обысках изъяли более 5,5 кг наркотика.

Обвинительное заключение по делу ОПС "Саида" утверждала прокуратура Самарской области, оно направлено на рассмотрение в суд Советского района и распределено судье Николаю Лукьянову. Одно из первых заседаний по делу дилеров-узбеков состоялось в минувший понедельник, 18 сентября. Лидер организации, "Саид" фигурирует в материалах дела как "неустановленное следствием лицо", имеющее "неустановленный канал поставки наркотических средств".

Лидерам ОПС - Алишеру Жамшидову, Бобуржону Мусаеву, Шахнозе Жороевой и Лоборхон Усуббоевой, - помимо прочих преступных деяний, также вменили статью 174.1 УК РФ об отмывании (легализации) денег, полученных преступным путем. Общая сумма "отмытого" - более 391,3 млн рублей.