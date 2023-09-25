Банк "Открытие" с начала года выдал ипотечных кредитов на 100 млрд рублей

В 2023 году банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) в 2,5 раза год к году нарастил выдачу ипотечных кредитов, их сумма достигла 100 млрд рублей. Портфель ипотечных кредитов вырос на 9,8% — до 400 млрд рублей. Две трети выданных кредитов пришлись на льготные жилищные программы для приобретения жилья на первичном рынке (аналогичное соотношение наблюдается на региональных рынках)
С начала года "Открытие" выдал 21 тысячу ипотечных кредитов на сумму 100 млрд рублей. В Самарском регионе эта сумма превысила 1 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом количество сделок выросло в два раза, а объемы выдач увеличились в 2,5 раза. Портфель ипотечных кредитов банка достиг 400 млрд рублей. На долю льготных ипотечных кредитов приходится 66% в объеме выдач и 58% в количестве продаж.
По данным банка "Открытие", чаще всего ипотечные сделки проводятся в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и Свердловской области.
"Последние месяцы мы видим повышенный спрос на льготную ипотеку: в сравнении с 2022 годом рост составил полтора раза, с 2021 годом — два раза. Наиболее популярной программой является "Семейная ипотека", которая занимает 26% в структуре выдач банка", — отметил заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Юрий Андресов.
Банк "Открытие" участвует во всех государственных программах льготной ипотеки — "Семейная ипотека", "Ипотека с господдержкой", "ИТ-ипотека", "Дальневосточная ипотека".
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