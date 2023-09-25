Праздник урожая: искусство, апсайклинг и творчество в Саду баланса

В самарском Саду баланса рядом с Фабрикой-кухней прошел фестиваль "Сад Культур". В течение двух дней команда Третьяковки в Самаре проводила экскурсии, мастер-классы, лекторий. В эти дни можно было послушать музыку овощей, посмотреть на украшения из найденных на территории ЗИМ вещей и много нового узнать о яблоках и вторсырье.

Исторически рядом с фабриками-кухнями устраивали огороды и даже держали свои животноводческие загоны. Это позволяло довести производство еды до полного цикла - с грядки на стол. Команда Третьяковки в Самаре трепетно относится к истории места, поэтому решила напомнить о традициях и устроить небольшой праздник урожая.

Мероприятия начинались с экскурсии по Саду баланса с руководителем ландшафтного бюро Евгенией Руссу. Сад баланса - сложное композиционное произведение, где продуманы сценарии прогулок и есть своя мотивация принятия решений о выборе того или иного растения для посадок. Ведь Сад баланса - это не только про эстетику, историю места, но и про философию покоя. На фестивале можно было услышать, как звучат овощи (сложная электронная схема!) и вспомнить, что такое советский обвес.

Суббота была посвящена семейному мастер-классу "Теплица на подоконнике" от архитектурной школы "Футуругуру". Юные участники на практике пытались разобраться, что такое конструкция и деконструкция, и мастерили свои мини-теплицы.

На площадке под буквами "ЗИМ", на камнях-воспоминаниях о былом величии завода, руководитель волонтерского движения Светлана Симонова рассказывала, как вторсырье может помочь благотворительности; кандидат исторических наук и исследовательница общепита Елена Вяльцева открывала тайны советских земледельческих практик; краевед и куратор "Заварки" Армен Арутюнов делился удивительной подборкой архитектурных элементов цветов и плодов, найденных на самарских зданиях. На закате на импровизированную сцену рядом с Фабрикой-кухней вышли музыканты группы "ЛЕТО ЛУНА", играющие на 25-струнных гуслях. Поймать ритм им помогала барабанщица Ирина Бекпергенова.

Центральным событием дня стал показ коллекции апсайкл-украшений "Kulema Заводская" от лаборатории Марии Алигожиной. Мария организовала недельную лабораторию в Клубе Третьяковки, где вместе со всеми желающими погуляла по территории возле Фабрики-кухни в поисках интересных и необычных предметов, которые позже стали основой для украшений. Так, ржавые круги превращались в эффектные колье, пластмассовые куски - в изящные серьги, а кривые железки - в оригинальные броши.

В воскресенье прошли лекции историка и автора проекта "Музей Фабрики-кухни" Николая Кислухина о компьютерных играх, точнее, о "киберфермах"; дизайнера Дины Базарбаевой - об апсайкл-дизайне, когда старым вещам дается новая жизнь, и искусствоведа Дарьи Волковой - о переходящем и символическом образе в искусстве - яблоке. В тот день можно было поучаствовать в мастер-классе Марии Алигожиной по созданию инсталляций из арт-объектов и мастер-классе по созданию букетов из цветов, фруктов и овощей.

Погода стала главным украшением праздника, но и сыграла с организаторами некую шутку. В эти выходные многие, воспользовавшись последними теплыми днями, решили поехать за город. Привычно многолюдные события Третьяковки в Самаре в тот день уступили место спокойному, уютному и камерному фестивалю. Всем понравилось.

"Сад культур" - уютный праздник конца лета. Мы хотели организовать мероприятие для соседей Фабрики-кухни, людей, которые гуляют с детьми в Саду баланса, идут домой с остановки общественного транспорта... В следующем году мы запускаем более масштабный проект с нашими соседями - "Соседский огород", а "Сад культур" стал первой попыткой получше узнать людей, живущих рядом с нами, и рассказать им о форматах, которые ждут их весной. На мой взгляд, у нас получилось отличное мероприятие с доброй и приятной атмосферой. Мы хотим, чтобы такие события в "Саду баланса" стали регулярными. Следующий праздник посвятим началу дачного сезона, он пройдет в мае, " - рассказал автор проекта "Сад культур" Николай Кислухин.