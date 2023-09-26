Специалисты "Газпром газораспределение Самара" завершили подготовку к отопительному сезону

"Газпром газораспределение Самара" завершил работы по подготовке распределительного газового хозяйства Самарской области к осенне-зимнему периоду.

Для бесперебойного газоснабжения потребителей в период нагрузок выполнены работы по диагностированию газораспределительных сетей в зоне ответственности предприятия. Проведено техническое диагностирование 135,3 км подземных газопроводов и 28 пунктов редуцирования газа. Выполнено приборное обследование 114,8 км газопроводов на герметичность и сплошность изоляции, обследование подводных переходов протяженностью 2,3 км.

Проведено техническое обслуживание 3 303 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов, отлажена работа 182 шкафных регуляторных пунктов и 54 газорегуляторных пунктов, окрашено 21,1 км газопроводов.

"Мы готовы к работе в осенне-зимний период. Но важно, чтобы и наши потребители надлежащим образом пользовались газовым оборудованием: проверяли тягу и не заклеивали вентиляционные каналы, соблюдали правила безопасного использования газа. И тогда в домах жителей будет тепло и комфортно", — отметила главный инженер ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.