На берегоукреплении вновь нашли неправильный щебень

Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области был допущен ряд недостатков при выполнении государственной программы по развитию водохозяйственного комплекса и проведению мониторинга защищенности населения от наводнений. Об этом стало известно из опубликованного отчета Счетной палаты региона о проверке деятельности ведомства за последние три года.

В частности, результаты независимой экспертизы не подтвердили характеристик, указанных в паспортах качества поставщиков материала, в отношении щебня, используемого на работах по берегоукреплению. Судя по отчету, видимо, речь идет о работах у села Спасское Приволжского района.

Напомним, некоторое время назад в области разгорелся скандал из-за некачественного берегоукрепления в селе Рождествено, где в работах использовался щебень более низкого качества, чем было заявлено в документах. Нарушения обернулись уголовными делами и приговором.

Кроме того, аудиторы установили, что со стороны минлесхоза отсутствовал должный контроль соблюдения Плана мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС). В результате такого отношения оплата услуг по декларированию пяти бесхозяйных ГТС не обеспечила утверждение деклараций их безопасности, что не отвечает принципам эффективности и результативности использования бюджетных средств.

Министерство также допустило неэффективные расходы на подготовку предложений о границах зон затопления и подтопления водных объектов Самарской области общей протяженностью береговой линии 271,2 км вдоль 61 населенного пункта, что повлекло дополнительное расходование средств на корректировку предложений.

С нарушениями использовались субсидии из областного бюджета на реализацию госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2030 годах", в том числе отсутствовала претензионно-исковая работа в отношении подрядчиков, не исполнивших свои обязательства по муниципальным контрактам.

По результатам проверки в министерство поступило представление об устранении выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в их допущении.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору и в Самарскую губернскую думу. Информационные письма направлены и в надзорные ведомства - прокуратуру и управление ФСБ по Самарской области, в администрации Сергиевского и Пестравского муниципальных районов, а также в администрацию села Спасское Приволжского района.