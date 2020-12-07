Жители Рождествено бьют тревогу из-за разрушающегося берегоукрепления

Жители с. Рождествено обратились к региональным властям по поду разрушения берегоукрепления. О своих тревогах они написали в социальной сети.

"Берегоукрепление разрушается причем очень быстро. А через неделю с этого места будет осуществляться переправа в Самару на катерах на воздушных подушках. Местные власти бездействуют", — говорится в посте.

По словам местных жителей, стена накренилась уже почти на 20 градусов. Это опасно для жизни людей.

На ситуацию отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и поручил главе регионального минтранса Ивану Пивкину лично представить ему доклад по ситуации в течение текущего дня.

Напомним, в 2015 г. ООО "С.И.Т.И." выиграло конкурс на осуществление работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у с. Рождествено. Первый этап компания должна была выполнить за три года и 537,3 млн рублей. Заказчиком выступало ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства", которое оплачивало работы из регионального бюджета (через минстрой). Однако генподрядчик выполнил условия контракта только на 273,3 млн руб., которые ему были перечислены за работы в 2015–2016 году.

Позже из-за берегоукрепления в Рождествено возбудили несколько уголовных дел. Одним из фигурантов стал директор ООО "Строй Капитал" Денис Зубков. С его ведома часть берегового банкета (нижний слой) сделали из низкосортного камня. Обманутые сотрудники министерства перечислили в "С.И.Т.И." 118 млн руб., из которых 112 млн последняя заплатила "Строй Капиталу". За мошенничество на эту сумму Зубкову присудили четыре года в колонии общего режима.

Второе уголовное дело в связи с берегоукреплением в Рождествено возбудили в отношении бывшей главы Управления капстроительства Самарской области Светланы Моравской. Она приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал. 13 марта 2020 г. Ленинский райсуд Самары признал Моравскую виновной и назначил ей четыре года колонии общего режима. Оспорить приговор она не смогла.