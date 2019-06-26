Власти хотят вернуть сотни миллионов за берегоукрепление в Рождествено

ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" предъявило в суде денежные претензии к ООО "С.И.Т.И." по контракту о берегоукреплении Саратовского водохранилища у села Рождествено.

Напомним, в 2015 году компания выиграла соответствующий конкурс и должна была за три года выполнить первый этап берегоукрепления за 537,3 млн рублей. Заказчиком выступало ГКУ СО "УКС", которое оплачивало работы из регионального бюджета (через минстрой). Однако генподрядчик выполнил условия контракта только на 273,3 млн руб., которые ему были перечислены за работы в 2015-2016 году.

Позже из-за берегоукрепления в Рождествено возбудили несколько уголовных дел. Одним из фигурантов стал директор ООО "Строй Капитал" Денис Зубков. С его ведома часть берегового банкета (нижний слой) сделали из низкосортного камня. Обманутые сотрудники министерства перечислили в "С.И.Т.И." 118 млн руб., из которых 112 млн последняя заплатила "Строй Капиталу". За мошенничество на эту сумму Зубкову присудили четыре года в колонии общего режима.

Второе уголовное дело в связи с берегоукреплением в Рождествено возбудили в отношении бывшей главы Управления капстроительства Самарской области Светланы Моравской. Она приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал. Расследование по этому делу продолжается, а Моравская заключена под стражу.

В апреле Управление капстроительства решило вернуть вложенные деньги и взыскать штраф с "С.И.Т.И." в размере 2,7 млн, а также проценты за пользование чужими средствами с 21 ноября 2018 года по 6 марта - 6,2 млн рублей. Причем основную сумму долга - 273,3 млн руб. - истец расценивает как неосновательно полученную. Директор ООО "С.И.Т.И." Сергей Рейнюк не стал комментировать тему.