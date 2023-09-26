Четверых сотрудников Центра детского технического творчества в Самаре осудили за хищения

В Самаре суд вынес приговор четверым сотрудникам Центра детского технического творчества "Поиск". Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В зависимости от роли каждого их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Суд постановил, что сотрудники центра, пользуясь служебным положением, похитили 10 млн руб. у городской администрации. Для этого они начисляли зарплату людям, которые фактически не работали в организации.

Суд приговорил бывшего директора учреждения к трех годам лишения свободы, главбуха - к двум годам, а заместителей директора - к двум с половиной годам и двум годам и трем месяцам. Отбывать наказание все они будут в колонии общего режима.