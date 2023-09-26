Житель Самарской области получил шесть лет колонии за избитого до смерти приятеля

В Самарской области суд вынес приговор жителю Отрадного, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трое мужчин выпивали в квартире на ул. Чернышевского. Двое из них поссорились и подрались. На следующий день один из участников конфликта скончался от полученных травм.
Суд назначил отрадненцу шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...