Житель Самарской области получил шесть лет колонии за избитого до смерти приятеля

В Самарской области суд вынес приговор жителю Отрадного, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трое мужчин выпивали в квартире на ул. Чернышевского. Двое из них поссорились и подрались. На следующий день один из участников конфликта скончался от полученных травм.

Суд назначил отрадненцу шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.