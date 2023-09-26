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Суды Происшествия

Житель Самарской области получил шесть лет колонии за избитого до смерти приятеля

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор жителю Отрадного, которого обвиняли в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трое мужчин выпивали в квартире на ул. Чернышевского. Двое из них поссорились и подрались. На следующий день один из участников конфликта скончался от полученных травм.

Суд назначил отрадненцу шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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