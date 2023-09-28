"Акрон" разгромил "Рязань"

ФК "Акрон" одержал победу над "Рязанью" в новом розыгрыше FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Встреча команд состоялась в среду, 27 сентября, в Коломне и завершилась со счетом 6:1 в пользу "Акрона". Голами у тольяттиинцев отметились Азаров (25), Эльдарушев (36), Савичев (45), Погосов (53), Понсе (66), Апеков (75).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?