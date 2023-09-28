В Тольятти задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм сожительнице

Полицейские задержали 39-летнего жителя Тольятти по подозрению в причинении женщине тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 14 сентября в квартире на ул. Степана Разина из-за конфликта на бытовой почве тольяттинец напал на 49-летнюю сожительницу. Он поливал ее в душе горячей водой, из-за чего женщина получила ожоги 1-й и 2-й степени тяжести, а затем ударил по голове тяжелым предметом.
В полицию обратились соседи - они услышали крики о помощи, а потом увидели открытую входную дверь. Пострадавшая смогла рассказать, что на нее напал выпивший сожитель. В итоге женщину госпитализировали в реанимацию, а 21 сентября она скончалась в больнице.
Мужчину задержали, ему должны избрать меру пресечения. Известно, что тольяттинец ранее был судим за особо тяжкие преступления.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".