Застройщика Юрия Багателию арестовали за мошенничество с участком

Известного бизнесмена Юрия Багателию заподозрили в мошенничестве. Как считают следователи, он мог присвоить деньги.

По предварительным данным, история началась еще в 2014 году. Тогда Багателия для строительства дома взял кредит в "Фиа-Банке". Для этого он использовал аффилированную компанию ООО "Созидание". Далее для строительства дома бизнесмен приобрел элитный участок в районе Портпоселка в Тольятти. Эту землю он заложил в "Фиа-Банке" и разработал проект. В 2014 г. в связи с финансовым кризисом Багателия перестал погашать кредит. А в 2018 г. у кредитного учреждения отозвали лицензию, и Агентство по страхованию вкладов забрало землю. Таким образом, строительство не велось и далее. Кроме того, не выплачены кредит и проценты.

В 2018 г. представители АСВ написали заявление в правоохранительные органы о мошеннических действиях со стороны Багателии. А в августе 2023 г. в полиции возбудили уголовное дело. Бизнесмен и его защита с обвинениями не согласны.

"Несмотря на то что Багателия обвиняется в преступлении экономической направленности в сфере предпринимательской деятельности, суд на основании постановления следователя ГСУ Октябрьского района избирает в качестве меры пресечения для него заключение под стражу. Суд не смутило то, что события имели место девять лет назад и через восемь месяцев истекает срок давности. Соответственно, защита направила в различные органы жалобы на незаконное уголовное преследование предпринимателя и странную позицию в отношении пожилого человека - ему свыше 60 лет, он страдает заболеваниями сердца", - рассказал позицию защиты адвокат Александр Николаев.

Напомним, ранее Юрия Багателию из-за долга в 957 млн перед "Фиа-Банком" признали банкротом. А в 2018 г. бизнесмен уже выслушал два обвинительных приговора и получил условные сроки из-за продаж квартир в строящемся доме недалеко от пересечения улиц Коммунистической и Матросова в Тольятти. "При этом он заведомо знал, что указанные квартиры переданы по договору долевого участия застройщику ГК "Базис" и в последующем переданы в залог ЗАО "Фиа-Банк" по кредитному договору, долг по которому не погашен", - сообщали представители облпрокуратуры.

С "Фиа-Банком" же следователи связывают и другие хищения. Например, экс-глава кредитного учреждения Александр Носорев недавно предстал перед судом в Москве по делу о золотодобыче в Якутии.