Юрисконсульта из Самарской области отправили в колонию за мошенничество

В Самарской области суд вынес приговор юрисконсульту, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2023 г. мужчина предложил предпринимателю за $50 тысяч (4,1 млн руб.) решить проблему с проверкой. Юрист утверждал, что имеет связи в органах власти. При этом, как считало следствие, обвиняемый не имел ни намерений, ни возможности повлиять на результаты проверки.

Бизнесмен обратился к правоохранителям, и юрисконсульта задержали при получении денег.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей.