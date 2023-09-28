Юрисконсульта из Самарской области отправили в колонию за мошенничество

В Самарской области суд вынес приговор юрисконсульту, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2023 г. мужчина предложил предпринимателю за $50 тысяч (4,1 млн руб.) решить проблему с проверкой. Юрист утверждал, что имеет связи в органах власти. При этом, как считало следствие, обвиняемый не имел ни намерений, ни возможности повлиять на результаты проверки.
Бизнесмен обратился к правоохранителям, и юрисконсульта задержали при получении денег.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...