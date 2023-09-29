Жителя Самары оштрафовали за три обещания передать взятку

Самарский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в трех эпизодах обещания посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Самарец предложил трем желающим помощь в получении водительских прав категории "В" и "С" без сдачи экзаменов. Позже его задержали при получении 187 тыс. рублей.
В итоге суд назначил мужчине штраф 1 млн рублей.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...