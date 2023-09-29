Жителя Самары оштрафовали за три обещания передать взятку

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Самарский районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в трех эпизодах обещания посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.